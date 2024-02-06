الفريق أول السعيد شنڨريحة يُسْتَقْبَلُ من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية
إستُقبِل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الإثنين، من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في إطار مواصلته للزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية، للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي، بالرياض.
و خُصّص الإستقبال الذي تم بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، الذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة، تجسّدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين.
كما ألقى الفريق أول، خلال اللّقاء، كلمة جدّد فيها تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية، التي تجسدت من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقته الجزائر من المملكة العربية السعودية إبان ثورة التحرير المظفرة.
و أكد الفريق أول، في كلمته أيضا، حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور