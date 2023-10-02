الفريق أول السعيد شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد

الفريق أول السعيد شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد

وري الثرى ظهر اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، بمقبرة بن عكنون بالجزائر، جثمان الفقيد المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد، بحضور الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى جانب كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأفراد عائلته وجمع من المواطنين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش وعائلة المرحوم، ألقى صبيحة اليوم، النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد، بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

و أشاد مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمته التأبينية، بخصال الفقيد وذكر بمسيرته الحافلة كمجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية وكإطار سامي في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال، يضيف المصدر.

وخلص بيان وزارة الدفاع بتجديد الفريق أول، أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

ش.ن

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