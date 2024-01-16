الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء

تنقل اليوم الثلاثاء الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى عين الصفراء، في إطار زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أين كان في استقباله قائد اللواء 36 مشاة آلية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الفريق أول، أشرف، بعد مراسم الاستقبال، رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية ومدير المصلحة الاجتماعية والمدير المركزي للمنشآت العسكرية، على مراسم تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء، حيث تابع عروضا مفصلة حول هذا المرفق الاجتماعي الهام، الذي يأتي إنجازه في إطار تجسيد المشاريع الاجتماعية التي سطرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لفائدة المستخدمين العسكريين بجميع فئاتهم ورتبهم، وفي مختلف مواقعهم.

إثر ذلك، يضيف البيان، طاف الفريق أول بمختلف المرافق التابعة لهذا النادي، ووقف على نوعية منشآت هذا الإنجاز الذي يعد مكسبا حقيقيا للمنطقة، حيث قدمت له شروحات وافية ومفصلة عن مختلف الخدمات التي يقدمها.

بهذه المناسبة، حثّ الفريق أول القائمين على هذا المرفق الاجتماعي الهام، على ضرورة الحفاظ عليه والحرص على صيانته باستمرار، والسهر الدائم على تقديم خدمات ذات نوعية عالية تكون في مستوى تطلعات المستفيدين، وهذا قبل أن يختم زيارته بالتوقيع على السجل الذهبي للنادي، يختم البيان.

ش.ن

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