الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الثلاثاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول رودزاني مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ مراسم الاستقبال، استُهلت بتحية العلم الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية للضيف من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وحضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري لجنوب إفريقيا، يضيف البيان.

وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد الفريق أول في كلمة ألقاها على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين على صعيد توحيد جهودهما للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار، على مستوى القارة الإفريقية.

من جهته، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني، أشاد الفريق أول رودزاني مافوانيا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، مؤكدا تطابق الرؤى والتحاليل بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي، يضيف المصدر.

ش.ن

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