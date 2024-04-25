الفريق أول السعيد شنڨريحة يترأس أشغال الدورة الـ 17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، أشغال الدورة الـ 17 للمجلس التوجيهي لـلمدرسة العليا الحربية.

وبالمناسبة، ألقى، الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة افتتاحية، أكد فيها أن الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية وتغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين الأمم قد أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب.

وأشاد الفريق أول أشاد، في هذا الإطار، بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في حلّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ودورها الثابت في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها.

عقب ذلك، تابع الفريق أول عرضا شاملا قدّمه قائد المدرسة العليا الحربية، تضمن حصيلة الأهداف المجسدة منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس التوجيهي، وتلك المقررة بعنوان السنة التكوينية المقبلة 2025-2026.

بعد ذلك، إستمع الفريق أول إلى تدخلات أعضاء المجلس التوجيهي بخصوص النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، قبل أن يتفقد في الأخير بعض المنشآت الإدارية والبيداغوجية للمدرسة.

ش.ن