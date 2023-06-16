الفريق أول السعيد شنڨريحة من البليدة: “الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك”

الفريق أول السعيد شنڨريحة من البليدة: “الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك”

شرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الجمعة، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الذي لفت أن هذه الزيارة تأتي كمواصلة لسلسلة الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، وفي إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2022/2023،.

وقف الفريق أول، بعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “أمحمد بوڨرة” قائد الولاية التاريخية الرابعة، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

إثر ذلك، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني، كان للفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى، ألقى خلاله كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن مسار بناء الدولة الوطنية، بمختلف مؤسساتها، قد وصل إلى مراحل متقدمة، وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء الوطن.

وشدّد الفريق أول في كلمته التوجيهية على ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي، القائم على الفعل الاستباقي، لدعم استقرار الدولة، وتعبئة كافة شروط وموجبات القوة الوطنية بكل أبعادها، يضيف البيان.

وخاطب الفريق أول قائلا “إن مسار بناء الدولة الوطنية، بمختلف مؤسساتها، قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة، وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدى، وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يواصل، بإصرار شديد، المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه في السنوات القليلة الماضية، المرتكز أساسا على التوظيف الذكي لكافة مقوماتنا من أجل بناء المجتمع الجزائري المعاصر، والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن”.

وأضاف “فالرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد، ومصير مشترك، ويحرصوا على تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتضامن بينهم”.

في ختام اللقاء، تابع الفريق أول باهتمام شديد تدخلات إطارات الناحية، وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة، بغية المحافظة على الجاهزية العملياتية لوحدات الناحية العسكرية الأولى في أعلى مستوياتها،يختم بيان وزارة الدفاع.

ليديا كبيش

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