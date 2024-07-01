الفريق أول السعيد شنقريحة يشيد بالاجراءات الديبلوماسية والعسكرية للجزائر لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في كلمته، الاثنين، خلال حفل تخرج الدفعات من الأكاديمية العسكرية لشرشال بالمبادرات التي اتخذتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الصعيدين، الدبلوماسي والعسكري، لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها، والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية،

وأوضح الفريق أول أنّ هذه المبادرات تجسّدت، على وجه الخصوص، من خلال برامج مساعدة، ومنح مقاعد بيداغوجية في مختلف مستويات التكوين لأفراد الجيوش الصديقة، وكذا النقل الدوري للمساعدات ذات الطابع الإنساني.

كوثر غريبي