الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة

أشرف، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الفصل 2023″، قامت بتنفيذه وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ الفريق أول اتسمع إلى عرض قدمه قائد الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية، حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي والأهداف المرجوة منه، قبل أن يُتابع بميدان الرمي والمناورات بحمڨير، رفقة اللواء مصطفى سماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة، مجريات الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، ناهيك عن الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المقتناة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة والاحترام الكبير للخطط الموضوعة والالتزام بالتوقيتات المقررة.

في الختام، التقى الفريق أول بمستخدمي الوحدات المشاركة في هذا التمرين التكتيكي، الذي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية، وهو النجاح الذي عكس بصدق مستوى تحضير الإطارات والأفراد، وجسد مدى توفر الكفاءات والمهارات العالية لدى القادة والأركانات، حيث حرص السيد الفريق أول على تهنئة إطارات وأفراد الوحدات المشاركة على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2022/2023، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية الدائمة والتطوير المستمر لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، والدفع بها قدما إلى ما ينسجم تماما مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها، يضيف البيان.

بعدها قام الفريق أول بتفتيش وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية، وكذا بقية الوحدات الأخرى المشاركة في هذا التمرين، يختم بيان وزارة الدفاع.

ش.ن

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