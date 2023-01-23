الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة الى فرنسا

كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا.

وجاء في نص البيان: “بدعوة من الفريق أول تيري بورخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى فرنسا، ابتداء من اليوم الاثنين 23 يناير 2023.”

وأوضح المصدر أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

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