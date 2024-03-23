الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة إلى قيادة الحرس الجمهوري

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة إلى قيادة الحرس الجمهوري

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى قيادة الحرس الجمهوري حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني

وعقد الفريق أول السعيد شنقريحة لقاء مع مستخدمي الحرس الجمهوري. حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق التحاضر عن بعد.

و أكد الفريق أول شنقريحة، الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقيادة الحرس الجمهوري من خلال توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح

رمزي أحمد توميات

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