الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل إلى مقر قيادة القوات البرية

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة تدخل في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

وقف الفريق أول في البداية، وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء عمار أعثامنية، قائد القوات البرية، بمدخل مقر القيادة، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “ديدوش مراد” الذي يحمل مقر قيادة القوات البرية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

إثر ذلك، عقد الفريق أول لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية، تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن تنوع التهديدات والتحديات المعترضة تفرض على الجيش الوطني الشعبي، المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية، والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة، يضيف البيان.

ش.ن