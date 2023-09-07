الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى القاعدة الجوية بأم البواقي

7 سبتمبر، 2023

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى القاعدة الجوية بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة

وعاين الفريق أول شنقريحة عن كثب مختلف المرافق التي تتوفر عليها القاعدة والوسائل الجوية والتقنية الموضوعة في الخدمة

وحث الفريق أول شنقريحة الاطارات على ضرورة بذل المزيد من المجهودات المتفانية لاسيما في مجال أمن الطيران والحفاظ على المعدات والوسائل الموجودة في الحوزة

كما أكد الفريق أول شنقريحة على ضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة بغية الحفاظ على الجاهزية العملياتية للقاعدة في أعلى مستوياتها

رمزي أحمد توميات

7 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

طبي يعرض جهود الجزائر في مجال ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الإجتماعي

12 نوفمبر، 2022

بلعابد: إنشاء ثانوية متخصصة في الرياضيات لتشكيل أقطاب إمتياز

25 يونيو، 2022

رئيس الجمهورية يراسل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي حول الأوضاع في السودان

18 أبريل، 2023

الوزير الأول يستقبل نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

9 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: