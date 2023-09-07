الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى القاعدة الجوية بأم البواقي

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى القاعدة الجوية بأم البواقي

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى القاعدة الجوية بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة

وعاين الفريق أول شنقريحة عن كثب مختلف المرافق التي تتوفر عليها القاعدة والوسائل الجوية والتقنية الموضوعة في الخدمة

وحث الفريق أول شنقريحة الاطارات على ضرورة بذل المزيد من المجهودات المتفانية لاسيما في مجال أمن الطيران والحفاظ على المعدات والوسائل الموجودة في الحوزة

كما أكد الفريق أول شنقريحة على ضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة بغية الحفاظ على الجاهزية العملياتية للقاعدة في أعلى مستوياتها

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...