الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل وزير الدولة المُكلف بالقوات المسلحة البريطانية

استقبل الفـريـق أول السـعيـد شنـڨـريـحة، رئـيـس أركـان الجـيـش الـوطني الشـعبـي، هـذا الأحـد، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، جايمس ستيفان هيبي، وزير الدولة، المُكلف بالقوات المسلحة البريطانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ اللقاء حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني إلى جانب أعضاء الوفد البريطاني.

خلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأورد اليان أنّ اللقاء شكل أيضا فرصة للطرفين لتبادل التحاليل حول عديد المسائل الإقليمية والدولية، حيث أبدى المسؤول البريطاني استعداد بلاده لتطوير، أكثر، التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين.

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها السيد جايمس ستيفان هيبي، وزير الدولة، المكلف بالقوات المسلحة البريطانية على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي، يضيف بيان وزار ةالدفاع الوطني.

ش.ن

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