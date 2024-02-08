الفريق أول السعيد شنقريحة يجري محادثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية

أجرى اليوم، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في سادس أيام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية، محادثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.

و استُقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، لدى وصوله، وبمدخل مقر هيئة الأركان العامة، من طرف الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حيث أدت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية، ليعقد بعدها لقاءً حضره إلى جانب أعضاء الوفد العسكري المرافق للفريق أول، مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من القوات المسلحة السعودية، تناول فيه الجانبان العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتشاور العسكري بين جيشي البلدين، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

و بهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة، أشاد فيها بالاستقبال المميز الذي حظي به والوفد المرافق له من لدن السلطات السعودية، متمنيا أن تُكلَّل الزيارة بنتائج تخدم التقارب الذي يطبع العلاقات بين البلدين.

و قال الفريق أول السعيد شنقريحة، في نفس السياق، “يجدر بي في البداية، أن أعرب لكم عن بالغ امتناني بهذا الاستقبال الحار، الذي حظيتموني به والوفد المرافق لي، والذي أتشرف فيه بتبليغكم تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة السعودية، كما نتمنى بأن تسفر هذه الزيارة عن النتائج المرغوبة، خدمة لتعاوننا العسكري الثنائي وتقاربنا الأخوي”.

و أضاف، “هذا التقارب الذي عكسته العديد من الزيارات واللقاءات الرسمية الرفيعة المتبادلة بين جيشينا، حيث كان آخرها لقاؤنا الأخير بريو دي جانيرو بالبرازيل، شهر أفريل 2023، على هامش معرض الدفاع والأمن”.

كما تمنّى الفريق أول أيضا، كل التوفيق والنجاح لمعرض الدفاع العالمي، مؤكدا العزم المشترك لجيشي البلدين لوضع إستراتيجية عمل تتوافق والإرادة الصادقة لقيادتي البلدين، حيث قال، “وإذ أتقدم لسيادتكم بتشكراتنا الخالصة على الدعوة التي شرفتمونا بها لحضور فعاليات الطبعة الثانية، للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، الذي نتمنى أن تكلل فعالياته بالنجاح والتوفيق، فإنني أؤكد لكم عن عزمنا القوي على بذل كل الجهود الممكنة، من أجل ضبط المحاور الأساسية والمتكاملة المؤدية إلى بلورة استراتيجية عملنا المشترك، وتوضيح كيفيات تحقيق أهدافها، لفائدة ومصلحة جيشينا”.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة القول، “يمكـنـني القول في الختام، أنني على يقـين بأن هذا اللـقاء الأخوي الذي يجمعنا اليوم، ستـكون له نـتائج حميدة على مستـقـبل علاقاتـنا العسكرية الثنائية، بما يتوافق مع الإرادة الطموحة والصادقة لقائدي البلدين”.

و في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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