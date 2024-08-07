الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عملٍ وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عملٍ وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، في زيارة عملٍ وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وتنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني، إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، واستمتع إلى عرضٍ شامل حول حالة تقدم المشاريع التطويرية المبرمجة وكذا سير نشاطات التحضير القتالي للمستخدمين والوحدات لا سيما خلال الفترة الصيفية.

كما أعرب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قِبَل مستخدمي كافة وحدات الناحية العسكرية الثانية عموماً ووحدات القوات البحرية على وجهِ الخصوص في مجال أداء المهام النبيلة الموكلة إليهم.

شرف الدين عبد النور