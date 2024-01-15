الفريق أول السعيد شنقريحة: “الجزائر ستبقى وفية لمبادئها تجاه القضايا العادلة عبر العالم”

حلّ الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم بوهران، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية.

في مستهل الزيارة، وبعد مراسم الاستقبال من قبل السيد اللواء محمـد الطيب براكني، قائد الناحية العسكرية الثانية، وقف السيد الفريق أول، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم “أحمد بوجنان” المدعو “سي عباس”، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

إثر ذلك، كان للفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية، حيث ألقى كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن الجزائر التي عانت من ويلات الاستعمار ، ستبقى وفية لمواقفها تجاه القضايا العادلة عبر العالم وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

كما تابع الفريق أول باهتمام شديد تدخلات إطارات الناحية، وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مواصلة جهود التدريب والتحضير القتالي للسنة الجارية 2023-2024، بكل جدية وصرامة، بغية ضمان الجاهزية العملياتية لكافة وحدات الناحية العسكرية الثانية.

ليديا كبيش

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