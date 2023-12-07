إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بين الدرك والشرطة

7 ديسمبر، 2023

أكد العميد محمد دراني مدير المدرسة العليا للدرك الوطني، أن توقيع البروتوكول مع الشرطة. يعد حدثا هاما يندرج ضمن إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق بين مؤسستينا الأمنيتين.

وجاء ذلك على هامش التوقيع على البروتوكول. أن التحديات الأمنية الراهنة لاسيما ما تعلق منها بالجريمة المنظمة والتخريبية.

وقال العميد :”تتطلب مزيدا من الجودة والفعالية والنجاعة في الأداء. وهذا ما لا يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوحيدها من أجل الرفع من مستوى تكوين المورد البشري من خلال تكييف البرامج التعليمية الملقنة مع المتغيرات الدولية والإقليمية”.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه التوأمة تضمن جملة من البنود أهمها تبادل الخبرات بين هذين الصرحين التكوينيين بشكل موسع وهادف وكذا تنشيط محاضرات ومداخلات بين الطرفين في كافة مجالات التعاون.

بالإضافة الى المشاركة في الملتقيات والأيام الدراسية ، تنفيذ تمارين نظرية وعملياتية مشتركة.وهذا ما سيساهم في الإرتقاء بالتكوين إلى مستويات عليا تعكس الرؤية الإستشرافية للسلطات العليا للبلاد.

رمزي أحمد توميات

7 ديسمبر، 2023

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