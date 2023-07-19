العلاقات الجزائرية -الصينية: دعوى لإنشاء “هيئة للتشاور” بين ممثلي الشعبين

ذكّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتعاون القائم بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الشعبي الصيني ووجود لجنة صداقة برلمانية بين الهيئتين.

وجاء ذلك، خلال لقاء رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء ببكين، برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني، زوا ليجي.

وشدّد الرئيس تبون على ضرورة تقديم دعم أكثر لهذه اللجنة وتكثيف التنسيق وتبادل الآراء والزيارات بينهما، خاصة في ظل التقارب بين البلدين، داعياً إلى انشاء “هيئة للتشاور” بين ممثلي الشعبين.

من جهته، أشاد زوا ليجي بـالتقدم الذي أحرزته الجزائر في السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية، مؤكّداً أنّ الصين حريصة على العمل مع الجزائر لتحقيق تطور أكبر لعلاقاتهما الاستراتيجية الشاملة

هذا وقد قام رئيس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء بوضع إكليل من الزهور أمام نصب أبطال الشعب التذكاري “تيانانمن” ببكين.

رمزي أحمد توميات

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