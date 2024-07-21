العرباوي يلتقي في أكرا برئيس مجلس الوزراء المصري

أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم محادثات مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية السيد مصطفى مدبولي، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و أعرب الطرفان خلال اللقاء عن ارادتهما القوية من اجل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، يضيف البيان.

واتفق الجانبان في هذا الإطار على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومباشرة التحضير الجيد للجنة المشتركة الكبرى المقترح التآمها قبل نهاية السنة الجارية وذلك في ضوء المحاور الاستراتيجية التي حددها قائدا البلدين خلال الزيارة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى القاهرة في جانفي 2022.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على الإرادة المشتركة للعمل سويا وتكثيف التنسيق بين الجانبين انطلاقا من الطابع الاستراتيجي للعلاقات من اجل مواجهة التحديات و كسب الرهانات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، يخلص بيان الخارجية.

ش.ن