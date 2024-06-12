العرباوي يستقبل وزير الخارجية لسلطنة عمان

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي ، الأربعاء، بقصر الحكومة، وزير الخارجية لسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنّ المحادثات شكّلت فرصة للتنويه بأواصر الأخوة وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، مع التأكيد على الإرادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و السلطان هيثم بن طارق للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات ترقى إلى شراكة مثمرة تعود بالنفع على الجانبين.

و بالمناسبة، يضيف البيان، تمّ استعراض نتائج الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – العمانية المنعقدة اليوم بالجزائر مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها بما يساهم في التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية الهامة القادمة.

كما تناولت المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة و على رأسها القضية الفلسطينية مع التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يختم بيان مصالح الوزير الأول.

كوثر غريبي