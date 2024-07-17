العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

تناولت الحكومة بالبحث والدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من اجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية، وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري و يساهم في الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، يضيف البيان.

وفي إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، يختم بيان مصالح الوزير الأول.

ش.ن