العرباوي يتباحث آفاق تعزيز الشراكة الإقتصادية الجزائرية البرتغالية

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، سفير الجمهورية البرتغالية، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، الذي أدّى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر.

و تمحورت المحادثات، حسب بيان مصالح الوزير الأول، حول تقييم العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء الاستحقاقات الثنائية القادمة، من أجل تعزيز شراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين، تنفيذا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى البرتغال، في ماي 2023.

كما تناولت المحادثات، الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، في الأراضي المحتلة.

شرف الدين عبد النور