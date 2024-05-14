العثور على شخص مفقود قرابة 30سنة بالجلفة و توقيف المشتبه فيه

العثور على شخص مفقود قرابة 30سنة بالجلفة و توقيف المشتبه فيه

أفاد مجلس قضاء الجلفة، في بيان له، بتلقي مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالقديد – دائرة الشارف -، بتاريخ 12 مايو الجاري، شكوى المدعو (ب.ل) ضد شخص مجهول، على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن شقيق الشاكي المدعو (ب.ع) المفقود قرابة 30 سنة، متواجد في منزل جارهم المدعو (ع.ب)، ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.

و أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، إثر هذا البلاغ، مصالح الدرك الوطني، بفتح تحقيق معمق، وانتقال عناصر الضبطية القضائية، إلى المنزل المذكور، أين تم فعلا، العثور على الشخص المفقود (ب.ع)، وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن، البالغ من العمر 61 سنة.

كما أمرت النيابة العامة، المصالح المختصة، بالتكفل الطبي والنفسي بالضحية، وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، فور انتهاء التحقيق.

و سيتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور