اكّدت المديرية العامة للأمن الوطني اكتشاف، اليوم السبت 04 جوان 2022، جثتين من جنس ذكر، على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الضحيتين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة، وتم العثور على جثتيهما على الساعة الخامسة صباحا من هذا السبت، على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، الجزائر العاصمة.

وخلص البيان أنه تم فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، لتحديد ظروف هذا الحادث.

ش.ن

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