العاصمة: حجز أزيد من 700 قرص “اكستازي” 

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 25 و28 سنة، إلى جانب ضبط وحجز 703 قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 38 مليون سنتيم من عائدات الترويج، هاتفي نقال ومركبة سياحية تستعمل في نقل السموم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم عن قضية الحيازة، النقل، التخزين، الترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ليديا كبيش

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