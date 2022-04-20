كشف ممثل مديرية التجارة وترقية الصادرات بالعاصمة العياشي دهار، أنه تم تجنيد 3690 تاجر و480 مخبرة خلال مداومة عيد الفطر لضمان تموين العاصميين بالمواد الأساسية.

وقال دهار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه:” تم تجنيد 3690 تاجر للمداومة من أصل 6536 تاجر مسجل بولاية الجزائر، وهو ما يمثل 57 بالمائة وكذا 480 خباز من أصل 651 خباز مسجل بالعاصمة، أي 74 بالمائة”.

وأوضح ذات المتحدث، أن هؤلاء التجار ينقسمون إلى 1647 تاجر مختص في بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه من أصل 3088 تاجر مسجل، فيما يبلغ عدد التجار المسخرين بخصوص نشاطات أخرى ( المقاهي والمطاعم ومحلات التبغ والحلاقة والقصابة وغيرها) 1548 من أصل 2780 تاجر مسجلا.

كما كشف المسؤول بمديرية التجارة، فقد تم تسخير 7 مطاحن من أصل 9 مطاحن متواجدة بالعاصمة فيما تم تجنيد كل الملبنات العمومية والخاصة المتواجدة بولاية الجزائر والتي يبلغ عددها 8 ملبنات.

أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي، فتم تسخير 172 عونا مختصا في قمع الغش وكذا مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية يومي العيد بولاية الجزائر لمتابعة مدى تنفيذ مخطط المداومة وذلك من خلال 68 فرقة.

كما أبرز دهار، فإن التجار والمتعاملون الاقتصاديون المعنيون بالمداومة والذين لم يحترموا هذا الالتزام، سيتعرضون إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار و300 ألف دينار.

ليديا كبيش

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