الطيب زيتوني يشدّد على ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال مشاركته في أشغال الإجتماع الوزاري لوزراء التجارة “منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية” (زليكاف) المنظم بالعاصمة الكينية نيروبي، على ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأكد الطيب زيتوني، على ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و الشروع في المبادلات التجارية البينية الإفريقية. كمرحلة أولى والتفكير في تطوير مختلف الصناعات وفق إستراتيجية قارية. لرفع نسبة الإدماج وتحقيق الإندماج الإقتصادي القاري بين الدول الإفريقية”.

وأضاف وزير التجارة، أن هذه الإستراتيجية، ستخلق مناصب شغل جديدة، وسلاسل قيم وستمكن الدول الإفريقية من خلق الثروة من خلال تحويل ثرواتها الخام وتصنيعها قاريا.

وأكد الوزيرخلال العرض التقديمي لقواعد المنشأ، المتعلقة بالسيارات والنسيج. أن المقاربة الجزائرية تعتمد على وضع إستراتيجية قارية حقيقية خاصة في مجال صناعة النسيج والمواد الأولية والمناولة في قطاع السيارات. مع استغلال كل الإمكانيات اللازمة التي تحوز عليها القارة الإفريقية.

شرف الدين عبدالنور

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