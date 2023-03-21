الطيب زيتوني يؤكّد مع المنتجين على ضرورة توفير الزيت خلال شهر رمضان

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة ، اجتماع عمل مع منتجي مادة زيت المائدة الغذائي.

وأكد الوزير على ضرورة ضمان توفير هذه المادة الأساسية عبر كامل التراب الوطني، والحد من التذبذب الذي عرفته السوق في الآونة الأخيرة، حسب ما أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وفي هذا الإطار، أمر الطيب زيتوني، بالترخيص لمنتجي زيت المائدة الغذائي بالبيع المباشر إلى المستهلك، عبر كامل الأسواق الجوارية التي تم اطلاقها في 58 ولاية، بهدف تغطية الطلب المتزايد لهذه المادة خلال هذه المناسبة الدينية، يضيف البيان.

كما تم الاتفاق، على رفع الإنتاج من 3550 طن إلى 4690 طن يوميا من مادة زيت المائدة الغذائي ، بدء من الأسبوع الجاري وضخها في السوق الوطنية، لضمان وفرتها خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم .

كما أثنى الوزير بالمناسبة، على الجهود التي يقوم بها كل المتعاملون الإقتصاديون على المستوى الوطني، لضمان تموين الأسواق بالمواد الواسعة الإستهلاك عشية شهر رمضان الكريم،يضيف البيان.

ش.ن

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