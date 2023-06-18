الطبعة ال 54 لمعرض الجزائر الدولي تنطلق هذا الثلاثاء

أكد اليوم الأحد وزير التجارة الطيب زيتوني، أن الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي، ستشهد مشاركة نوعية للعارضين والدول المشاركة.

وجاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي. والتي ستشهد فعالياتها في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 25 جوان الجاري.

وكشف زيتوني أن هذه السنة ستكون الجمهورية الإيطالية ضيف الشرف. لما تعرفه العلاقات الجزائرية الإيطالية من تطور وتسارع في نسب الشراكة البينية ما بين الدولتين. والتي تعكس العلاقة التاريخية الموجودة بين إيطاليا والجزائر وتعرض منحى تصاعدي جدا.

وأكد ذات المتحدث أن حجم المعاملات بين الجزائر وإيطاليا بلغ ما يفوق 20 مليار دولار موضحا أن تنظيم الطبعة الحالية للمعرض تأتي وسط حركية متسارعة يشهدها الاقتصاد الوطني في كل المجالات.

مع تسجيل استمرار الانتعاش الاقتصادي وهو ما يترجم ارتفاع معدل النمو في بلادنا إلى 4.2 بالمئة. والذي تفسره القفزة النوعية في الصادرات خارج المحروقات.

وكشف وزير التجارة أن عدد العارضين ارتفع خلال هذه الطبعة في عدة مجالات. وارتفعت المساحة الاجمالية للعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالطبعات السابقة. إذ بلغت 24 ألف و390 متر مربع، منها 23 ألف و850 متر مربع للعارضين الجزائريين فقط. و1935 متر مربع بالنسبة للأجانب.

أما بالنسبة لعدد العارضين وبالمقارنة مع الطبعات السابقة، فقد ارتفع عدد المؤسسات العارضة من 323 عارضا إلى 473. بينهم 157 مؤسسة عمومية و316 خاصة.

بينما ستكون وزارة الدفاع الوطني ممثلة بـ 16 مجمعات كبرى التي تحتوي العديد من المؤسسات. ووحدات الانتاج ذات الطابع الصناعي كقطاع الصناعة الميكانيكية والنسيج وبناء السفن.

ليديا كبيش

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