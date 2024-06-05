الطبعة الـ 16 للرياضات العسكرية: إقبال كبير للجمهور على الأبواب المفتوحة ورياضيو الجيش يُمتّعون

نظّم الجيش الشعبي الوطني، صبيحة، الأربعاء، الطبعة السادسة عشر للأبواب المفتوحة الوطنية للجمهور حول الرياضات العسكرية، وهذا بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، الشهيد “مسعود بوجريو”، ببن عكنون في الجزائر العاصمة.

وشهدت التظاهرة مشاركة قياسية ومتنوّعة لمختلف المنتخبات الرياضية العسكرية، وفروعها القتالية، وكذلك المدنية منها، وهذا في استعراضاتالكاراتي، المصارعة، الجودو، التايكواندو، الملاكمة، الجيجيتسو، الفوفينام، الآيكيدو، الفروسية، السينوتقني (الكلاب المدربة)، بناء الأجسام، اللياقة البدنية.

واكتضت مدرّجات ملعب ملحق كرة القدم وألعاب القوى بالمركز الرياضي العسكري، بالجمهور والعائلات وهذا من مختلف الفئات العمرية، والذين تفاعلوا مع العروض الخاصة بمختلف الرياضات، خاصة منها التي قدّمتها عناصر المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، والكتيبة 91 للشرطة العسكرية، وآداء فرقة المزاود التابعة لحرس الجمهور التي أمتعت الحاضرين بمختلف الطبوع الوطنية والأغاني الشعبية.

وبعد استماع الحضور للنشيد الوطني، رحّب رئيس مصلحة الرياضات العسكرية، العميد “جابو امحمد عبد الحق” بكل الاتحادات المشاركة ورجال الإعلام والحضور ، حيث ألقى كلمة مقتضبة، قال فيها: “بعد موسم رياضي حافل نلتقي في آخر محطات النشاطات الرياضات الوطنية للموسم، من أجل هذا الحدث السنوي في طبعته الـ16، والذي من خلاله نواصل رسالتنا النبيلة في المحافظة على قيّم الجيش الشعبي الوطني في ترسيخ قيّم الممارسة الرياضة كضرورة بين عناصره وقواته، من أجل الحفاظ على الجاهزية الدائمة لهم لمواجهة كل التحديات”.

وواصل العميد: “جابو امحمد عبد الحق” “توفير كل الإمكانات المسخّرة من القيادة العاليا وعلى رأسها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول “السعيد شنقريحة”، هو دليل على الرؤية المتبصرة للمسؤولين، واهتمامهم ووعيهم الكبير بمساهمة الرياضة، ودورها في دفع عجلة الحركة الرياضية في الوطن وعلى كل المستويات”.

وكانت الافتتاحية لفريق الدراجات النارية والدراجات الهوائية من خلال استعراض حول مضمار الملعب الذي أبهر الحضور بحجم الإمكانيات المتوّفرة، والتي تلاها استعراض لعدة رياضات ممثلة في اتحاديات، ليصنع بعدها فريق الكوكسول، والقوات الخاصة اللذان قاما باستعراضات مثيرة وقوية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما تمّ في الأخير تكريم الحضور والمساهمين في الحدث، وإجراء جولة حول ورشات متعدّدة لمحتلف الرياضات والتخصصات، أين تسنَّ للجمهور فرصة التعرف على التفاصيل المتعلقة بكل تخصّص، والتقاط صور تذكارية مع الرياضيين العسكريين الذين نشطوا الحدث.

وصرح “عبد الوهاب بوجلولي”، وأحد الحضور، متحدثا لموقع شرشال نيوز “هذه ليست مرتي الأولى التي أتابع هذا الحدث، لقد كان العرض رائعا، في كل الرياضات ويحمل نكهة وطنية، خاصة القوات الخاصة، استعراض المداهمة.. مثل هذه العروض تعدّ تحفيزا للشباب لممارسة الرياضة والاقتداء بعناصر الجيش الوطني.. ما عساني أقول إلا: 1 2 3 viva l’algerie..

من جانبها قالت “ندى مقيدش” “لقد تابعت الاستعراض وأعجبني كثيرا، أنا جدّ سعيدة بحضوري وإتاحة الفرصة لي لمتابعة ومشاهدة هكذا عروض خاصة وأنها من قبل الجيش الوطني، سأواصل متابعتي لعروضه وسأكون حاضرة في كل سنة إن شاء الله..”.

أما البرعم “صهيب هنيني” فأبدى تفاعلا كبيرا قائلا “لطالما كنت أتابع هذه الحركات في الأفلام، واليوم أتباعها أمامي إنه لأمر رائع وشعور مميّز، هذا العرض أفضل مما يعرض علينا في السنما خاصة ما تعلّق منه بالفنون القتالية.. كم أتمنى أن أكون مثلهم يوما ما إنهم قدوتي..”.

وأضافت البرعمة “ألما آيسال” بحماس “العرض رائع ومهارات الجيش خاصة منها القوات الخاصة أبهرتني وأعجبتني خاصة تكسير الحجارة ، إنها حركات مثيرة وممتعة على طريقة أفلام الكاشن..لقد فرحت كثيرا والتقطت صورا مع عناصر الجيش ..إنها صور سأحتفظ بها طيلة حياتي..كم أنا سعيدة”.

وأنهى “عبد الرحمن برادعي”: “حضور الشباب متابعة هذه الاستعراضات هام ويزيد من ثقة الشباب ببلدهم والتحامهم بجيشهم، وأنا أشكر وزارة الدفاع ، التي أعطت الفرصة لنا كمواطنين للتعرف على جيش بلدنا.. أنا كـ”أب” أرى المبادرة ناجحة وأعطت طعما مميزا للممارسة الرياضة وهو إطار رياضي أخوي وطني وليس تنافسي بعقلية النوادي والشحناء..نعم إنها الرسالة التي مغزاها أن الفائز في النشاطات والمنافسات هو الوطن، وليس الفرد لوحده وهذا ما يدعم روح الوطنية، لدى شبابنا”.

يذكر أن الجيش الشعبي الوطني يعدّ أكبر خزان للرياضة الجزائرية، حيث يمتلك عدة أبطال عالميين، وفي كل الرياضات بينهم نائب بطل العالم، الرقيب المتعاقد “جمال سجاتي” وصاحب أفضل توقيت عالمي لهذا الموسم، لمسافة الـ800م، بزمن قدره 01د، 43ثا، 23 ج، والخاص بالجولة القارية الذهبية بملتقيات ألعاب القوى ونائب بطل العالم في الملاكمة “محمد حومري” وغيرهم.. إضافة للتألّق الكبير في الرياضات الجماعية، حيث حاز على كأس العالم العسكريين للكرة القدم لطبعتي 2011م و 2015م، البطولة العربية للكرة الطائرة بالسعودية 2023، بطولة العالم للعدو الريفي بلجيكا 2010م، لبنان 2014م، المجر 2017م، ما جعله داعما أساسيا للمنتخبات الوطنية المدنية، وهذا بفضل الإمكانيات الضخمة والعالمية التي توفّرها مؤسسة الجيش الشعبي الوطني لرياضيها، من مسابح أولمبية ذات معايير عالمية وفنادق خاصة، ومراكز جهوية لتحضير الرياضيين.

محمد حسام مروش