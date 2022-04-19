أكد اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، على أن بناء اقتصاد قوي يحقق تنمية مستدامة، من بين مهام المجتمع المدني.

وأفاد بولنوار، أن المجتمع المدني يعمل على توظيف جميع المعالم والإمكانيات المتاحة في كل مجالات من أجل تحقيق المقاربة الاقتصادية المنشودة.

وأكد ذات المتحدث، على أن هناك إرادة سياسية من أجل بناء اقتصاد قوي، هذه الإرادة مكّنت من بلورة أرضية قانونية وتنظيمية في اتجاه تجسيد مقاربة ناجعة

كما شدد رئيس الجمعية، على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية، مثل قانون الاستثمار، باعتباره عامل محفز ومشجع، مبرزا أن الوضع العالمي الراهن مواتي للجزائر لبعث اقتصادها بفعالية.

ليديا كبيش

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