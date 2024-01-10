الصيدلية المركزية تكشف عن عراقيل وأسباب عدم توفر الدواء

كشف اليوم الخميس، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات سمير فرحات، عن عراقيل وأسباب عدم توفر الدواء، مؤكدا أنها خارجة عن نطاق الصيدلية المركزية.

وأكد فرحات خلال استماعه من قبل لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. أن عدم توفر الأدوية راجع إلى التأخر في إرسال التقديرات من قبل بعض المصالح الإستشفائية. واعتماد بعض المصالح على أرقام قديمة في سنوات الكوفيد وهو اعتماد غير صحيح.

ناهيك عن عدم إحترام شركات التموين لآجال توفير الأدوية. وهو ما حتّم على الصيدلية المركزية فرض غرامات مالية على جميع المؤسسات المخالفة وإجراء الصفقات العمومية وعلى الصيدلية المركزية ان تحترمها.

وكشف ذات المتحدث، أن عراقيل توفير الدواء تتمثل في تأخر جمركة بعض الأدوية من الخارج، ورفع الأسعار من قبل بعض الممونين. بالإضافة الى التأخير في منح رخص وشهادات التصدير، و عجز بعض الممونين في توفير المنتوج. والتوقف النهائي والمؤقت لصناعة بعض المنتجات وتسويقها.

كما ارجع فرحات ايضا عدم توفر الدواء إلى التأخر المسجل في مجال توصيل وتوزيع الأدوية. والحصول على رخص توزيع بعض المنتجات. ناهيك عن تأخر الافراج عن الحصص من قبل الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية أو الوكالة الوطنية للدم.

ليديا كبيش

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