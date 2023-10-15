الصحة الفلسطينية : أزيد من 2500 شهيد و نحو 10400 جريح جرّاء العدوان الصهيوني على غزة

15 أكتوبر، 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2506، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10400، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت “الصحة الفلسطينية”، في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2450، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9200، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 56، بعد استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200، حسب ذات المصدر.

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مستشفيات قطاع غزة، بأن أكثر من 50 عائلة فلسطينية شُطِبت بشكل كامل من السّجل المدني، جرّاء ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجازر وحشية بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

شرف الدين عبد النور

15 أكتوبر، 2023

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