أشادت الصحافة العالمية، بتنظيم الحفل الأسطوري لإفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بالجزائر، سهرة السبت، حيث كتب موقع “beIN SPORTS”، الذي نقل الحفل على المباشر: “افتتاح رائع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

وقال الموقع: “انطلقت رسمياً دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 بحفل افتتاح رائع. عبر عن ثقافة وتراث دولة الجزائر المستضيفة إضافة إلى دول حوض البحر المتوسط المشاركة في الألعاب”.

ومن جهته، كتب موقع “العربي الجديد” : “افتتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران وسط أجواء تاريخية”، في حين كتب موقع “العين الإخبارية” : “وهران 2022.. حفل مبهر يدشن افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط”.

وقال الموقع: “أبهرت مدينة وهران كل حاضري حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 عبر العديد من الفقرات والفعاليات التي نالت إعجاب الحاضرين”.

ويدوره كتب موقع “France.tv “: “انطلقت النسخة الـ19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​التاسعة عشر بحفل الافتتاح الذي بدأ في جو حماسي. مع حضور 40 ألف متفرج بملعب وهران”.

في حين كتبت وكالة “الأناضول” : “انطلقت ألعاب البحر الأبيض المتوسط، دورة وهران 2022. حيث يشارك في الدورة ما لا يقل عن 3390 رياضيا يمثلون 26 دولة”.

رمزي أحمد توميات

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