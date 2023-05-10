الشروع في عملية استخراج الإستدعاءات الخاصة بالإمتحانات النهائية

شرع اليوم التلاميذ المقبلون على امتحانات شهادتي التعليم المتوسط و الباكالوريا في سحب الاستدعاءات.

و أوضح بيان وزارة التربية الوطنية، أن سحب استدعاءات المترشحين المتمدرسين، يكون عبر الأرضية الرقمية في الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية. أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. بالإضافة إلى موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار، يكون من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين https://bem.onec.dz و https://bac.onec.dz.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...