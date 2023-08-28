الشروع في تعيين أساتذة التربية البدنية في الابتدائيات اليوم

28 أغسطس، 2023

سيتم ابتداء من اليوم الشروع في تعيين أساتذة الرياضة في الابتدائيات بينما سيُشرع في تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي مع هذا الموسم الدراسي.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أن الكثير من الملفات سيُشرع في التكفل بها. وعلى رأسها ملفات خاصة أقرّها رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتنصيب التربية البدنية والرياضية على مستوى التعليم الابتدائي.

وفي هذا الصدد، أكد بلعابد أنه سيتم الشروع في تعيين أساتذة حاملي شهادة الليسانس في التربية البدنية هذا الإثنين .

وأوضح ذات المتحدث أن الأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس في هذا الاختصاص سيضمنون التأطير للتلاميذ مما سينعكس إيجابا على نوعية هذه المادة واكتشاف مهاراتهم الرياضية مبكرا فيما في ذلك التلاميذ من ذوي الهمم.

كما سيمكن هذا الإجراء، من تخفيف العبء على أساتذة اللغة العربية الذين ضمنوا تدريس هذه المادة الى أن قررت الدولة الارتقاء بهذا الاختصاص، خاصة وأن الهياكل والتأطير متوفران.

رمزي أحمد توميات

28 أغسطس، 2023

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