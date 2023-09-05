الشروع في تسويق المنتجات الصيدية الأسبوع المقبل بأسعار تنافسية

الشروع في تسويق المنتجات الصيدية الأسبوع المقبل بأسعار تنافسية

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، من جيجل عن الشروع بدء من الأسبوع القادم .في عملية كبرى للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بأسعار “تنافسية” تزامنا و الدخول الاجتماعي.

وجاء ذلك على هامش استماعه لعرض عن قطاعه بقاعة الاستقبال على مستوى مطار فرحات عباس في اطار زيارة عمل للولاية تدوم يومين.

وكشف بداني أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. ستشرع بدء من الأسبوع القادم في عملية كبرى لتسويق منتجات الصيد البحري عبر كامل مواني الوطن.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه العملية ستسمح بتوفير السمك للمواطن بسعر تنافسي من خلال البيع المباشر من الصياد إلى المستهلك.

وهي العملية التي من شأنها المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك مع الدخول الاجتماعي فضلا عن توفير منتوج ذو قيمة غذائية هامة، يضيف وزير الصيد البحري .

وقام الوزير خلال زيارة العمل هذه بمعاينة مختلف المشاريع المسجلة لتحسين الخدمات بميناء بوالديس ببلدية جيجل. حيث أعطى إشارة انطلاق عملية كسح الرمال بالميناء لتسهيل حركة ملاحة سفن الصيد البحري.

بالإضافة إلى تعويم سفينتين جديدتين لصيد السردين بطول 14 متر .مع الوقوف على نشاط بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري.

كما تم منح اعتمادات لتعاونيتين في الصيد البحري و تربية المائيات. حيث استمع بالميناء الى انشغالات و اقتراحات المهنيين لترقية و تطوير نشاط الصيد البحري.

رمزي أحمد توميات

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