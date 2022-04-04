كشف اليوم الإثنين، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي، عن موعد الانطلاق في العمل بنظام الدفع الآلي الذي سيتم اعتماده عبر الطريق السيار شرق غرب.

وأفاد خالدي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الشروع في العمل بنظام الدفع الآلي الذي سيتم اعتماده عبر الطريق السيار شرق غرب، سيكون عبر مراحل بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل، مبرزا أن العملية تبدأ بتجربة تكون لمدة 6 أشهر.

كما أعرب المدير العام عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثالثة بالخصم مباشرة من الحسابات البنكية مثلما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...