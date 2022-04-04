الشروع في العمل بنظام الدفع الآلي عبر الطريق السيار شرق غرب في هذا التاريخ

4 أبريل، 2022

كشف اليوم الإثنين، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي، عن موعد الانطلاق في العمل بنظام الدفع الآلي الذي سيتم اعتماده عبر الطريق السيار شرق غرب.

وأفاد خالدي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الشروع في العمل بنظام الدفع الآلي الذي سيتم اعتماده عبر الطريق السيار شرق غرب، سيكون عبر مراحل بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل، مبرزا أن العملية تبدأ بتجربة تكون لمدة 6 أشهر.

كما أعرب المدير العام عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثالثة بالخصم مباشرة من الحسابات البنكية مثلما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

رمزي أحمد توميات

4 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف خمسة مواقع جديدة لجنود الإحتلال المغربي

23 مارس، 2021

مكتب مجلس الأمة يشيد بجهود الدولة في مكافحة الحرائق

11 أغسطس، 2021

الخارجية تُجدّد نداءها لأعضاء الجالية المتواجدين في أوكرانيا للتقيّد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف

25 فبراير، 2022

الجزائر تحتضن القمّة العربية يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل

9 مارس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: