الشروع في إنتاج لقاحات الأطفال والأنسولين مطلع 2024

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال”، وسيم قويدري، عن شروع المجمع في انتاج لقاحات الأطفال وكذا الأنسولين بداية من الثلاثي الأول من سنة 2024.

وأوضح قويدري، خلال نزوله ضيفا على برنامج “52 دقيقة اقتصاد” على قناة النهار، أن إنتاج لقاحات الأطفال ليس بالأمر السهل والمجمع في طريق تأهيل الانتاج أين سيشرع في عملية التعليب ليتم بعدها الشروع في انتاج لقاحات الأطفال وكذا الأنسولين.

وذكر ذات المتحدث، بأن مجمع “صيدال” سبق وأن أنتج لقاحات كورونا بولاية قسنطية في وقت وجيز. وهذا ما أكسب الفريق العامل عليها خبرة ما يخدم في انتاج اللقاحات.

أما بخصوص أنواع اللقاحات التي ستنتج محليا أكد الرئيس المدير العام أن المجمع يعمل على انتاج كل أنواع اللقاحات الخاصة بالأطفال تقريبا.

وقال قويدري:” سنعمل على تصدير الكثير منها لأننا نحتاج كميات صغير بالإضافة إلى أن المعدات التي لدينا تكفينا وتكفي كل افريقيا”، كاشفا أنه حاليا يتم انتاج الأنسولين، وبحلول سنة 2024 سيتم الشروع في انتاج أقلام الأنسولين.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: ” نسعى ليكون انتاج الأنسولين 100 بالمائة محلي من أول خطوة إلى آخرها”.

رمزي أحمد توميات

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