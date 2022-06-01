كشفت سوناطراك في بيان لها، هذا الأربعاء، عن الشروع في إنتاج أولى شحنات النفط الخام من الرقعة التعاقدية “حاسي بئر ركايز” الواقعة في حوض بركين، رفقة شريكها المؤسسة العمومية التايلاندية لإستكشاف وإنتاج النفط (PTTEP) في إطار عقد إستكشاف وإنتاج المحروقات المُبرم في 17 جانفي 2010.

وقالت سوناطراك في ذات البيان، أن خطة تطوير المشروع تتضمن خلال المرحلة الأولى من الإستغلال دخول اكتشافي “بوقفة” و “غورد الزيطة” مرحلة الإنتاج عبر ربط سبعة عشر (17) بئرا نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة غورد الباغل، حيث سيبلغ مستوى الإنتاج المتوقع خلال هذه المرحلة من التطوير حوالي 13000 برميل في اليوم.

ش.ن

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