الشروع في إحصاء متضرري الحرائق قصد تعويضهم

25 يوليو، 2023
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الشروع في إحصاء متضرري الحرائق قصد تعويضهم.

وجاء في بيان للوزارة  :”أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم في الحرائق عمليات معاينة الاضرار ، و إحصاء المتضررين، قصد المضي في إجراءات تعويضها”.

وأضاف البيان أن عمليات إخماد الحرائق تتواصل حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة عبر سبع ولايات، في حين تبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

هذا وقد نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة (80) بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الامكانيات بين الولايات.

رمزي أحمد توميات

25 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

الجزائر تؤكد إلتزامها بتنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي

12 أغسطس، 2021

المبعوث الأممي دي ميستورا يصل إلى مطار تندوف

15 يناير، 2022

زغماتي يؤكد: سيتم تطبيق قانون حماية مستخدمي الصحة مهما كانت الظروف

1 أكتوبر، 2020

“كيونت” تروّج لفرص ريادة الأعمال بين الشباب بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب

17 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: