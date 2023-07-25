أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الشروع في إحصاء متضرري الحرائق قصد تعويضهم.

وجاء في بيان للوزارة :”أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم في الحرائق عمليات معاينة الاضرار ، و إحصاء المتضررين، قصد المضي في إجراءات تعويضها”.

وأضاف البيان أن عمليات إخماد الحرائق تتواصل حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة عبر سبع ولايات، في حين تبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

هذا وقد نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة (80) بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الامكانيات بين الولايات.

رمزي أحمد توميات

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