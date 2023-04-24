الشروع في إجلاء الجالية الجزائرية من السودان

24 أبريل، 2023

أعلنت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان والراغبين في مغادرة هذا البلد وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم ابتداء من اليوم.

وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة الأمين العام للوزارة

كما دعت الخارجية الجزائرية المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها.

رمزي أحمد توميات

24 أبريل، 2023

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