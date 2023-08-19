الشركة الجزائرية-القطرية للصلب تحصل على شهادة المطابقة لتسويق منتجاتها بأوروبا الشرقية

تمكنت الشركة الجزائرية – القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية، بولاية جيجل من الحصول على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا ممّا سيمكنها من الولوج إلى أسواق أوروبا الشرقية، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مديرية الإعلام لذات الشركة.

و تحصلت الشركة على شهادة مطابقة الجودة، بعد إتمام جميع إجراءات التدقيق على العمليات الإنتاجية للشركة وتأكيد اختبارات الجودة التي خضعت لها منتجات الشركة والتي كانت مطابقة للمواصفات التسويقية المعمول بها في بولندا، يفيد ذات المصدر.

وسيمكّن حصول الشركة الجزائرية-القطرية للصلب على هذه الشهادة والممنوحة من طرف المركز البولوني الوطني للاختبارات والاعتماد “ZETOM”، من تسويق حديد الخرسانة بمختلف مقاساته عبر الأسواق البولندية التي تعتبر أول سوق للشركة في أوروبا الشرقية وأول خطوة هامة للجزائرية – القطرية للصلب لولوج هذه الأسواق، يضيف المصدر.

كما تمثل شهادة مركز “ZETOM” خطوة هامة نحو تعزيز مكانة منتجات الشركة من خلال اقتحام أسواق عالمية جديدة وبقدرة تنافسية تجعلها محل ثقة شركاء الشركة في مختلف الأسواق سواء الإقليمية أو الدولية، حيث يندرج ضمن تجسيد الخطة الاستراتيجية للدولة الجزائرية لتعزيز الصادرات في مختلف القطاعات خارج المحروقات وعلى رأسها قطاع الحديد والصلب، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

و تعبر شهادة مطابقة الجودة لتسويق منتجات الشركة الجزائرية-القطرة للصلب في بولونيا، إنجازا جديدا يعكس التفوق والكفاءة التقنية للشركة الجزائرية – القطرية للصلب في إنتاج حديد الخرسانة، كما تعكس هذه الشهادة على نطاق واسع التزام الشركة بتقديم أجود المنتجات وأفضل الخدمات وفق أرقى المعايير المعمول بها عالميا، حسب ما اورده ذات البيان.

يذكر أن الشركة الجزائرية – القطرية للصلب ببلارة كانت قد تحصلت شهر فبراير من العام الجاري على شهادة مطابقة منتجات حديد الخرسانة ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم ما سمح بتسويق منتجات الشركة عبر مختلف الأسواق العالمية على غرار إنجلترا و أستراليا وسنغافورة و إيرلندا وغيرها من الدول التي تعتمد على شهادة المطابقة الخاصة بهذه الهيئة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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