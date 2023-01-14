الشرطة الجزائرية تُتوج بجائزتين في أبو ظبي

14 يناير، 2023

توجت الشرطة الجزائرية بجائزتين في أحسن الأفلام التوعوية، ضمن المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالإمارات، حسبما أفاد به بيان للشرطة الجزائرية.

وحسب نص البيان، فقد توجت الأفلام، على هامش أشغال المؤتمر الـ 46 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 09 و10 جانفي 2023.

وتناول الفلمان المتوجان مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني وكذا مجال مكافحة التطرف.

هذا وقد شارك وفد رفيع المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني في أشغال هذا المؤتمر. والذي تزامن مع الذكرى الخمسين لإنعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب.

وناقش المشاركون على مدار يومين، عددا من المواضيع الهامة، على غرار مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وجرائم غسل الأموال. إلى جانب استعراض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.

رمزي أحمد توميات

14 يناير، 2023

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