السياحة الصحراوية: توافد نحو 37 ألف سائح على الساورة ببشار

السياحة الصحراوية: توافد نحو 37 ألف سائح على الساورة ببشار

سجلت منطقة تاغيت التي تبعد 97 كلم جنوب بشار، تدفق زهاء 37.000 سائح أجنبي ووطني منذ بداية موسم السياحة الصحراوية (2023/2022).

وأوضح مسؤول مصلحة السياحة بمديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية عبد الحميد زاهي، أن هذه المنطقة سجلت هذا التوافد للسياح المحليين والأجانب، لاسيما خلال العطلة المدرسية الشتوية وأعياد نهاية السنة.

وأكد زاهي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المهنيين بقطاع السياحة سيما منهم أصحاب وكالات السياحة والأسفار قد ساهموا بقدر كبير في نجاح هذا الموسم الذي يمتد من أكتوبر إلى مايو من خلال تنظيم أنشطة سياحية وثقافية متنوعة لفائدة ضيوف الساورة.

وللاشارة، تعد منطقة تاغيت الممتدة على مساحة 8.040 كلم مربع وبما تشتهر به من تراث طبيعي وسياحي وثقافي واحدة. من بين الوجهات السياحية المفضلة سواء لدى السياح المحليين أو الأجانب

كما تشتهر هذه الوجهة السياحية بالخصوص بكثبانها الرملية العالية بارتفاع يفوق 200 مترا، وواحات النخيل القديمة. فضلا عن قصر تاغيت العتيق ومحطات النقوش الصخرية التي تشهد بعمق تاريخ الجزائر.

هذا يمكن ممارسة بهذه المنطقة بعض الألعاب الرياضية على غرار كانو-كاياك (لعبة رياضية وترفيهية وهي عبارة عن سباق القوارب). على مستوى البحيرة الواقعة بجوار واحات النخيل.

وللتذكير، فقد أحصت ولاية بشار خلال السنة المنصرمة تدفق ما مجموعه 67.663 سائحا من بينهم 3.820 سائحا أجنبيا. من شتى الجنسيات، حسب معطيات مديرية القطاع.

رمزي أحمد توميات

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