السماح لطلبة دكتوراه LMD بالمشاركة في مشاريع البحث لسنة 2023

12 مارس، 2023

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السماح لطلبة دكتوراه “أل أم دي” وعلوم بالمشاركة في مشاريع البحث لسنة 2023، والتي غالبا ما تشرف عليها المخابر على مستوى المؤسسات الجامعية.

وحسب تعليمة وجهتها الوزارة إلى مديري الندوات الجهوية وسط وشرق وغرب، فانه بإمكان رؤساء مشاريع البحث التكويني المعتمدة بعنوان 2023، غير المدرجة في عروض التكوين في الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية إدماج طلبة الدكتوراه علوم و”أل أم دي”، المسجلين بانتظام في الدكتوراه.

ووفقا لنص المراسلة أنه سيتم تجسيد هذا الاجراء بعد الإعلان عن نتائج تقييم عروض التكوين.

أما فيما يخص رؤساء مشاريع البحث التكويني والمدرجة في عروض التكوين، فبإمكانهم إدماج الطلبة الجدد الناجحين في مسابقة الدكتوراه ضمن هذه المشاريع.

ليديا كبيش

12 مارس، 2023

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