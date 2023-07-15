السماح بهبوط طائرة في مطار الجزائر لإسعاف حاجة مغربية

15 يوليو، 2023

سمحت السلطات العليا للبلاد لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت متوجهة للمغرب بالهبوط في مطار الجزائر الدولي.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإنن الهبوط جاء على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري.

ووفقا للمصدر، فقد تم نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي أين تلقت العلاج اللازم وحضيت بالرعاية الصحية الضرورية وحالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، وفق بيان الوزارة.

ليديا كبيش

 

15 يوليو، 2023

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