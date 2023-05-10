السلطات العمومية بالعاصمة تحذر من انتشار حالات مرض السل وسط الرعايا الأفارقة

حذرت السلطات العمومية ممثلة في ولاية الجزائر خلال برقية لها، من تزايد ملحوظ في حالات انتشار مرض السل وسط رعايا أفارقة متواجدين بصفة غير قانونية بالجزائر.

و أرسل والي ولاية العاصمة إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي بالإضافة إلى مديري الصحة و السكن و مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر، برقية مفادها ورود معلومات إلى مصالحه تفيد بتسجيل تزايد في حالات انتشار مرض السل وسط الرعايا الأفارقة المتواجدين بصفة غير شرعية في التراب الوطني و بالعاصمة على وجه الخصوص، بالتحديد منطقة السايح في الحدود الإقليمية لكل من بلديات الأربعاء و أولاد سلامة و بلدية سيدي موسى. أين لوحظ مكان إقامة الرعايا في بيوت بلاستكية وسط نفايات هامدة.

بهذا الخصوص طلب والي العاصمة خلال برقيته، من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي وكذا مديري الصحة و السكن و مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض و كذا التكفل الطبي بالمصابين، تختم البرقية.

ش.ع

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