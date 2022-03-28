السفير عمّار بلاني يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي

28 مارس، 2022

 

استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمّار بلاني، بصفته ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، برئاسة النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق أندرياس شايدر، حسب بيان للخارجية.

و لقد أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، نقاشات ثرية و مثمرة حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.
كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الآراء والتحاليل حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، يضيف البيان.

ش.ن

28 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

وزارة الفلاحة:  تسويق 15000 طن من البطاطا ابتداء من الأسبوع المقبل

10 مارس، 2022

سفارة الجزائر بأنقرة: هذا هو موعد الإقتراع للجالية الجزائرية

28 أكتوبر، 2020

العمل على جعل مطلب تقرير مصير الشعب الصحراوي في جوهر السياسية الخارجية الأوروبية

27 يناير، 2021

فنيش يؤكد: تشكيل المحكمة الدستورية سيكون هذا العام

10 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: