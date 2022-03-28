استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمّار بلاني، بصفته ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، برئاسة النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق أندرياس شايدر، حسب بيان للخارجية.

و لقد أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، نقاشات ثرية و مثمرة حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.

كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الآراء والتحاليل حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، يضيف البيان.

ش.ن

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