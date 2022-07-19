السفير الجزائري بأوغندا يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

جدد السفير الجزائري لدى دولة أوغندا، شريف وليد، التأكيد على دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

وجاء ذلك في مقال مطول كتبه بمناسبة إحتفالية الجزائر الستينية بعيد الاستقلال، ونشر في الجريدة الأوغندية “دايلي مونيتر” في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق ل18 يوليو 2022.

وقال السفير في حديثه عن ثورات التحرر التي قامت في القارة الافريقية لمناهضة كافة اشكال الاستعمار، أن:” الجزائر تدعم كذلك الشعب الصحراوي من أجل نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة”.

وأضاف شريف وليد، أن الجزائر وأوغندا تناصران مبدأ إحترام الحدود الموروثة غداة الإستعمار كما هو منصوص عليه في الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي وكذا فيما يتعلق كذلك بتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.

وتجدر الإشارة، تربط الدولة الجزائرية علاقات وثيقة ومتينة بالجمهورية الصحراوية، حيث تقيمان علاقات دبلوماسية منذ اعتراف الجزائر بالجمهورية الصحراوية في مارس 1976.

كما تدعم الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تماشيا مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وهو الموقف النابع كذلك من مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة.

ليديا كبيش

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